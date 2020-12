Juventus-Fiorentina, amarezza Pirlo: “Sentenza non è alibi, fatta una brutta figura. Arbitraggio? Immagini chiare, l’espulsione di Cuadrado…”

“Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi – dice a Sky – siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure, a parte gli episodi che sono successi. Purtroppo prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze: non dovevamo permettercelo”.

Non nasconde l’amarezza Andrea Pirlo che, intervenuto a margine della sfida contro la Fiorentina, ha analizzato il brutto ko rimediato all'”Allianz Stadium” dai suoi: travolti per 3 reti a 0 dalla formazione viola.

Chiosa finale sull’arbitraggio di La Penna: “Le immagini mi sembrano chiare. L’espulsione di Cuadrado è netta, potevano esserci altri episodi per noi ma non voglio commentare: li vedono tutti”.