Juventus-Ferencvaros, Szczesny: “Gara difficile, faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Pirlo? Rispondo così”

“Ci aspettiamo una partita difficile, contro un avversario tosto ma siamo pronti”.

Ha esordito così in conferenza stampa, l’estremo difensore della Juventus, Wojciech Szczesny, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros, in programma domani alle 21.00 all’“Allianz Stadium” di Torino.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Giochiamo per la Juventus e non sarà difficile trovare motivazioni. Non mi aspetto cali di tensione. Penso che i nostri avversari siano molto veloci e tecnici, ma faremo del nostro meglio per limitarli. Con il mister si è creato un bel rapporto: la sua idea di calcio è moderna e ci piace molto questa filosofia”, ha concluso Szczesny.