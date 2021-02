Juventus, Danilo: “Noi in corsa in tutte le competizioni, guardiamo con ottimismo il domani. Pirlo? Il futuro del calcio… “

“Penso sia stata positiva finora e guardiamo con ottimismo al futuro. Siamo in corsa in tutte le competizioni. Ci siamo qualificati come primi in un gruppo in cui c’era il Barcellona, il che non è un’impresa da poco. Abbiamo vinto 3-0 in trasferta e abbiamo fatto una grande prestazione”.

Sono le parole del laterale brasiliano bianconero Danilo che, intervenuto ai microfoni di “Uefa.com”, ha analizzato il rendimento della squadra di quest’anno – dopo un avvio di stagione altalenante – che ha tenuto a lungo i bianconeri lontani dalla vetta. Il calciatore si è poi soffermato sull’evoluzione di Andrea Pirlo, subentrato sulla panchina della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri.

“Pirlo tecnico duttile? Penso che questo sia il futuro del calcio. Non siamo molto lontani da questa svolta. Io sostengo sempre che il calcio sia molto più di semplici ruoli in campo. È il momento in cui finisci un movimento a determinare la tua posizione in campo. L’uso dello spazio e del tempo in campo è ciò che determina la tua posizione”.