Juventus, Capello: “Ritorno di Allegri? Vi dico la mia”

L’ex coach del Milan – nel corso del post partita di Real Madrid-Chelsea – ha analizzato il percorso della Juventus di Andrea Pirlo. In particolare, Capello ha così consigliato l’ex tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, in vista delle voci che lo rivedrebbero alla guida tecnica della Juventus. “Fossi in lui ci penserei. Tutti quelli che sono tornati su una panchina, parlo anche per me, non hanno fatto sempre così bene. E’ andato via perché alla Juve cercavano qualcosa di diverso? Chi è responsabile di queste scelte? La dirigenza pensa di saperne più degli allenatori? Forse qualcuno si è sopravvalutato…”

