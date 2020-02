Juventus, buon compleanno CR7: gli auguri del club bianconero e il blitz all’Ariston per il Festival di Sanremo

Festa di compleanno in casa Juventus.

Cristiano Ronaldo compie oggi gli anni, essendo nato a Funchal, in Portogallo, il 5-02-1985: nonostante siano 35 le candeline spente dal fenomeno bianconero, la sua voglia d mettersi in mostra e continuare a lasciare il segno sembrano ancora quelle di un ventenne. Nel 3-0 rifilato alla Fiorentina, accompagnato dalle polemiche roventi sull’arbitraggio, ancora un volta c’è infatti la firma di CR7, a segno da nove partite consecutive eguagliando il record di David Trezeguet: le quattordici reti nelle ultime nove partite, di cui cinque su rigore, hanno permesso al portoghese di raggiungere quota 50 gol complessivi con la maglia della Vecchia Signora, il secondo più veloce di sempre nel calcio italiano moderno dopo Shevchenko a tagliare questo straordinario traguardo.

Dopo un inizio di stagione non del tutto brillante, Ronaldo ha ripreso il suo ritmo: una media strepitosa per trascinare la Juventus sempre più in alto, e la società in occasione del suo compleanno ha voluto omaggiarlo attraverso una lettera pubblicata sul proprio sito di riferimento: “Potremmo citare i suoi numeri, straordinari e impressionanti, o forse potremmo setacciare la lista di aggettivi esistenti, per trovare quelli più adatti a descriverlo. La verità, però, è che Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia il suo secondo compleanno bianconero, ormai da tempo è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un’insaziabile fame di vittorie. CR7 veste la nostra maglia da un anno e mezzo e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, con la costante sensazione che il meglio debba ancora venire. Ci ha regalato gol pazzeschi, fatto esultare con lui 50 volte, segnando praticamente a tutti gli avversari fronteggiati con la nostra maglia, in Italia e in Europa: solo quattro squadre sono uscite indenni dal faccia a faccia col Cristiano bianconero, che ha appena eguagliato il record di David Trezeguet, andando in gol per nove gare di fila in campionato. Tutti insieme, in coro, come quando lo accompagniamo nella sua celebre esultanza: tanti auguri, Cristiano!”.

I festeggiamenti di CR7 e consorte quest’anno però avranno un sapore diverso: domani, infatti, la sua Georgina Rodriguez sarà al fianco di Amadeus per la terza puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo: alte sono, dunque, le probabilità che il cinque volte Pallone d’Oro possa sedere in prima fila al Teatro Ariston per supportare e sostenere da vicino la sua dolce metà. Attualmente, non vi sono ancora certezze assolute, ma le indiscrezioni girate nei giorni scorsi spingono per una sua sorprendente presenza in Riviera.