Juventus, Boniek: “Italia, hai perso il treno per Lewandowski. Un consiglio? Ecco dove devi andare dopo il Bayern”

Così Zibi Boniek, ex fuoriclasse della Juventus intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoSport. Il polacco, nel corso della sua lunga intervista, ha sottolineato quanto la figura di Robert Lewandowski abbia dato un apporto deciso al panorama calcistico internazionale: “Cristiano e Leo hanno segnato un’epoca, ma anche Robert negli ultimi anni è stato molto continuo. Diciamo che dopo CR7 e Messi, c’è Lewandowski. Poi a ruota arrivano gli altri: Benzema, Lukaku… Fortissimi anche loro, ma con maggiori alti e bassi”

Vicino all’Italia e al Genoa, il centravanti oggi tra i più forti al mondo. Boniek ha raccontato il suo punto di vista sul celebre aneddoto che avrebbe visto l’attaccante polacco, oggi in maglia Bayern Monaco, poter approdare da giovanissimo tra le fila del Grifone: “Da giovane Robert è stato vicino al Genoa, almeno così mi ha detto il suo procuratore. Penso che il treno per la Serie A sia passato e non tornerà più. Perché Lewandowski sta bene al Bayern, ha un ingaggio alto e non mi sembra abbia intenzione di muoversi”.

Boniek ha poi chiuso spiegando come giocatori di un certo livello debbano giungere in Italia quando sono al massimo del loro splendore, fatta eccezione però per CR7: “Un giocatore deve venire in Serie A all’età dei sogni, non a fine carriera. È vero, CR7 è andato alla Juventus a 33 anni… Ronaldo segna in qualsiasi squadra, però se i bianconeri non vinceranno la Champions il bilancio non sarà così positivo”. Un consiglio, infine, per Lewandowski: “Se Robert mi chiedesse un consiglio… beh direi lui che lo vedo più in America che in Italia dopo il Bayern”.

