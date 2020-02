Juventus, Bernardeschi assicura: “Mai parlato di mercato. Barcellona? Faccio già parte di un top club”. E sul futuro…

Federico Bernardeschi fa chiarezza.

E’ pronto a riprendersi uno spazio da protagonista in squadra con un nuovo ruolo Federico Bernardeschi che, in occasione del prossimo impegno contro l’Hellas Verona, verrà impiegato da mezzala. Niente divorzio in vista dunque tra la Juventus e mediano bianconero. A confermarlo è lo stesso ex Fiorentina, espressosi a margine dell’incontro svoltosi nella giornata di lunedì all’istituto Lagrange di Milano, in merito al suo futuro.

“Mercato? Sinceramente a me nessuno ha mai detto nulla, non hanno mai parlato di mercato: io ho un contratto con la Juventus, per me non è un problema, io sto bene a Torino. Poi vedremo più avanti ma la società non mi ha mai parlato di mercato. Anzi, si è sempre detto l’opposto quando sono state rivolte alcune domande sulla mia possibile cessione. E questo mi ha fatto molto piacere”.

Il giocatore, recentemente finito nel mirino del Barcellona, si è poi espresso su un possibile futuro in blaugrana: “Se mi ha reso orgoglioso l’interesse del Barcellona? Assolutamente sì, è normale. Quando top club come il Barcellona ti cercano è motivo di orgoglio, ma io faccio già parte di un top club”.