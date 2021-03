Juventus-Benevento, emozione per Inzaghi: “Giusto godersela. Pirlo? I momenti difficili..”

Parola a Pippo Inzaghi.

Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classifica

Il tecnico del Benevento ha commentato così ai microfoni di SkySport la splendida vittoria della Strega contro la Juventus di Andrea Pirlo: “Sapevamo che era quasi proibitiva, la squadra si era allenata bene come sempre. Abbiamo cambiato assetto non avendo terzini, dovevamo sperare che non fossero nella serata migliore. E così è stato. Quattro punti con la Juve, tre in questo stadio così è importante per la storia di tutti e dei miei ragazzi. Sapevo che avevano nelle corde questa partita, so che questa situazione rimarrà per sempre nei loro cuori. Con questo modulo speravo che due punte fisiche potessero dare quello che poi ci hanno dato. In panchina avevo tanti giocatori che potevano dare un’alternativa. Purtroppo lì c’è abbondanza mentre meno in altri settori. Abbiamo fatto la gara perfetta, altrimenti qui non vinci”.

Sul tecnico della Juventus: “Pirlo è un grande amico e un ottimo allenatore. I momenti complicati ci saranno sempre, ci sono stati anche ora per me. Due partite perse e dicono che non capisco nulla, è il nostro ruolo“.

Chiosa finale di Pippo Inzaghi che ha risposto alla domanda fatidica circa il fatto che questa vittoria potrebbe risultare decisiva per la salvezza della Strega: “Può esserlo se affronteremo il Parma nel modo giusto. Poi dovranno dimenticare questa partita, se poi dovessimo fare una brutta prestazione col Parma vanificheremmo una prestazione straordinaria come quella di oggi. È giusto godersela, ma la salvezza dista ancora 10-15 punti. Una partita così ti dà grande slancio”.