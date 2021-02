Juventus, audio poco chiaro: nessun deferimento per Buffon per la presunta bestemmia a “San Siro”

Nessun provvedimento nei confronti di Gigi Buffon.

Il secondo procedimento a carico di Gianluigi Buffon è stato archiviato. E’ questo quanto si apprendere dalla “Gazzetta.t” la quale riferisce che, il procuratore federale Giuseppe Chiné, non avrebbe ritenuto sufficientemente chiaro l’audio preso in esame dopo la segnalazione arrivata a seguito i mancati provvedimenti sul campo da parte dell’arbitro Calvarese. Nessun procedimento, dunque, nei confronti dell’estremo difensore per la presunta espressione blasfema pronunciata in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus.