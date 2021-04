Juventus, Agnelli ed Allegri hanno visto insieme il derby contro il Torino: Pirlo è già al capolinea?

Continuano a circolare rumors circa il futuro della panchina bianconera.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Il Giornale, Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli avrebbero seguito insieme il derby della Mole in cui la formazione di Andrea Pirlo non ha particolarmente brillato, ancora una volta. L’ex tecnico bianconero sarebbe stato infatti ospite del patron della Juventus a Forte dei Marmi. Le voci sul futuro del coach della franchigia torinese non si placano e, di certo, i risultati ottenuti sino ad ora non fanno altro che alimentare dubbi, polemiche e scetticismo circa l’operato di Andrea Pirlo sulla panchina della squadra che domina in Italia da ben nove anni.

A questi livelli disattenzioni, errori e scarsa lucidità si pagano a caro prezzo e lo sa bene lo stesso Pirlo che, nel corso della conferenza stampa a margine del match contro il Torino, ha evidenziato come i cali di concentrazione siano stati letali nello sviluppo del punteggio finale della gara in questione. Il raggiungimento dello Scudetto sembra ormai utopia pura, ma adesso a far tremare tifosi e dirigenza bianconera ci sono anche diversi spettri circa una possibile mancata qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe devastante in termini di bilancio e blasone. La Juventus si giocherà una fetta del proprio futuro mercoledì prossimo nel recupero contro il Napoli di Rino Gattuso e chissà se un’altra debacle potrebbe incrinare definitivamente i rapporti tra l’ambiente juventino ed Andrea Pirlo.

