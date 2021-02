Atletico Madrid, Joao Felix senza limiti: “CR7 e Messi il top, Haaland e Mbappé il futuro. Io ho un obiettivo “

L’Atletico Madrid nonostante un periodo di appannamento è in vetta alla classifica di Liga.

Atletico Madrid-Barcellona, Joao Felix: “Siamo motivati. Dobbiamo correre più del solito, vi spiego”

Uno dei principali protagonisti della stagione positiva è Joao Felix, che dopo un primo anno di ambientamento sta finalmente facendo vedere colpi di genio. Insieme a Luis Suarez forma una coppia offensiva molto affiatata che sta regalando spettacolo nel massimo campionato spagnolo.

Il giovane ragazzo portoghese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Daily Telegraph in cui ha analizzato l’andamento del calcio mondiale, con i giovani emergenti che stanno dando filo da torcere ai veterani. Joao Felix è contento per l’andamento della stagione, ma per vincere la Liga sa che ancora bisognerà lottare: “Prima c’erano solo Real Madrid e Barcellona, ​​ma l’Atletico ha dimostrato di essere un grande club e può competere con loro. La Champions per noi è una motivazione. Non si parla molto di noi, si parla di più di Real Madrid e Barcellona, ​​ma stiamo disputando una grande stagione”.

I ragazzi della nuova generazione stanno infiammando il calcio mondiale con delle stagioni da urlo, Haaland e Mbappè sopra tutti si stanno dimostrando pronti a dominare il calcio mondiale. Il classe ’99 vuole continuare a crescere, rendendosi protagonista del prossimo decennio: “Spero di raggiungere quel livello. Cristiano e Messi hanno raggiunto un livello che nessun altro giocatore ha mai raggiunto. Mbappé e Haaland sono sulla buona strada. Voglio fare lo stesso, possiamo farcela”.