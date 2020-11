Italia, Ventura e il passato in Nazionale: “Non lo rifarei, alcune vicende hanno inciso. Avevo firmato con una big di Serie A”

Ventura fa un passo indietro nel passato.

L’ex ct della Nazionale italiana Gian Piero Ventura, passato alla storia per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, è tornato a parlare proprio della sua storia in Azzurro. Una storia, che a suo dire, non avrebbe mai iniziato, così come ha rivelato ai microfoni di Tuttocalciouglia.com. “Ci penso, ogni tanto. Mi arrabbio con me stesso per le scelte fatte, me la prendo con qualche vicenda extra-calcio che ha inciso tanto nella mia avventura con la Nazionale. Avevo due anni di contratto con il Torino e un contratto di tre anni firmato con una grossissima società di Serie A. Ho rinunciato a tutto questo perché Lippi mi diede la possibilità di fare il ct. Tutti dicevano fosse la ciliegina sulla torta di una carriera. Il giorno dopo che ho firmato, Lippi non c’era più e mi son ritrovato da solo a gestire l’aspetto tecnico e politico. Se tornassi indietro? Assolutamente non la rifarei quela scelta. Ma non avrei dovuto farla nemmeno in quel momento“.

