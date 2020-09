Italia, Mancini sul rientro di Zaniolo: “Dobbiamo partire sempre per vincere. Nicolò? Può recuperare, per gli Europei…”

Sull’infortunio di Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana.

La notizia dell’ennesima rottura del legamento crociato per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo non ha fatto piacere ai tantissimi appassionati di calcio e non necessariamente sostenitori del calciatore o dei giallorossi. La delusione del classe 1999 per l’infortunio lo avrebbe portato anche a pensare di dire addio al calcio giocato nonostante la giovanissima età: poi la smentita e la carica che ha sempre contraddistinto il ragazzo in vista del suo recupero. Il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito per sottolineare anche l’importanza della prospettiva futura del centrocampista scuola Fiorentina.

“Noi siamo l’Italia, quindi l’Italia deve partire sempre per vincere, anche quando magari all’inizio non è tra le favorite. Per quello che è la nostra storia, dobbiamo partire per vincere – queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal CT ai microfoni di TGPoste -. Su Zaniolo? Ho parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l’operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo giovane e credo che lo farà sicuramente al 100%“.

