Italia, infortunio Spinazzola: operazione in Finlandia riuscita. Tempi di recupero

Leonardo Spinazzola è stato operato nella giornata di oggi in Finlandia dal prof. Orava: "Ci vediamo presto", le parole dell'esterno

Leonardo Spinazzola si è sottoposto questa mattina in Finlandia all'operazione per la ricostruzione del tendine d'Achille sinistro. L'esterno della Roma e della Nazionale italiana ha rimediato il brutto infortunio nel corso della sfida contro il Belgio, andata in scena venerdì sera a Monaco di Baviera. L'intervento, eseguito dal prof. Orava e dal dottor Lempainen, è andato tecnicamente bene.