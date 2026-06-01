La squadra di Fabregas comincia a programmare la prossima stagione.
VIDEO, Ancelotti in lacrime per la sorpresa dei nipoti prima del Mondiale
Sarà una stagione storica per il Como, la prima in Champions League nella sua storia. Il club lariano sta cominciando a muoversi con largo anticipo per arrivare preparato all'impegno internazionale che l'aspetta, e nel frattempo comincia a blindare i propri gioielli. In arrivo il rinnovo per Da Cunha.
Emblema
Trovare un giocatore più rappresentativo di Lucas Da Cunha, in questo Como rumoroso e ambizioso, è praticamente impossibile. Acquistato per soli 400 mila euro dal Nizza, nell'ormai lontano gennaio 2023, Da Cunha è stato uno dei volti copertina del Como da quando Fabregas siede sulla panchina lariana. Lui, nato esterno d'attacco, plasmato in una mezz'ala di qualità e geometrie. 6 gol e 5 assist in campionato, quasi sempre decisivi, come i due gol che hanno indirizzato l'ultima gara con la Cremonese - che poi è valsa la Champions. Nonostante le voci di mercato, che narravano di un forte interesse dell'Atalanta e di alcune squadre di Premier League, il Como ha trovato l'accordo per rinnovare il contratto di Da Cunha fino al 2031. Attesa nelle prossime ore, o giorni, l'ufficialità.
Caccia agli italiani
Continua senza sosta il cast della dirigenza lariana per i profili italiani da acquistare. Il Como ha l'obbligo di tesserare alcuni italiani per la lista Champions (al momento, in rosa, gli unici due sono Goldaniga e Vigorito). Il nome più caldo associato ai lariani è stato quello di Sebastiano Esposito, ma nelle ultime ore si parla di un interessamento concreto per Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L'ex giocatore di Juventus e Fiorentina non è mai riuscito a imporsi in Inghilterra, e tornerebbe volentieri in Italia. Il Como, tra l'altro, gli permetterebbe di giocare anche la Champions League. Al momento, però, nulla di concreto.
Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA