Sarà una stagione storica per il Como, la prima in Champions League nella sua storia. Il club lariano sta cominciando a muoversi con largo anticipo per arrivare preparato all'impegno internazionale che l'aspetta, e nel frattempo comincia a blindare i propri gioielli. In arrivo il rinnovo per Da Cunha.

Emblema

Trovare un giocatore più rappresentativo di Lucas Da Cunha, in questo Como rumoroso e ambizioso, è praticamente impossibile. Acquistato per soli 400 mila euro dal Nizza, nell'ormai lontano gennaio 2023, Da Cunha è stato uno dei volti copertina del Como da quando Fabregas siede sulla panchina lariana. Lui, nato esterno d'attacco, plasmato in una mezz'ala di qualità e geometrie. 6 gol e 5 assist in campionato, quasi sempre decisivi, come i due gol che hanno indirizzato l'ultima gara con la Cremonese - che poi è valsa la Champions. Nonostante le voci di mercato, che narravano di un forte interesse dell'Atalanta e di alcune squadre di Premier League, il Como ha trovato l'accordo per rinnovare il contratto di Da Cunha fino al 2031. Attesa nelle prossime ore, o giorni, l'ufficialità.

Caccia agli italiani

Continua senza sosta il cast della dirigenza lariana per i profili italiani da acquistare. Il Como ha l'obbligo di tesserare alcuni italiani per la lista Champions (al momento, in rosa, gli unici due sono Goldaniga e Vigorito). Il nome più caldo associato ai lariani è stato quello di Sebastiano Esposito, ma nelle ultime ore si parla di un interessamento concreto per Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L'ex giocatore di Juventus e Fiorentina non è mai riuscito a imporsi in Inghilterra, e tornerebbe volentieri in Italia. Il Como, tra l'altro, gli permetterebbe di giocare anche la Champions League. Al momento, però, nulla di concreto.

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