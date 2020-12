Inter, Vidal: “Uscire dalla Champions un colpo duro, ma ci riprenderemo. Scudetto? Vi svelo un segreto”

Arturo Vidal sull’attuale momento dell’Inter.

Il centrocampista cileno, arrivato in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le ultime prestazioni tra Serie A e Champions League. Durante il corso di quest’intervista esclusiva,

“Il momento più duro è stato l’eliminazione della CL. Sicuramente il momento più duro per noi e per me che era un sogno vincere la Champions. Quello dell’Inter è un progetto nuovo, giocatori giovani che vogliono vincere qualcosa. Ma ci sono ancora due obiettivi importanti in palio, dobbiamo fare il massimo. Scudetto non è una parola che ho paura di pronunciare. Ho vinto tanto in Italia, Spagna e Germania e so che vincere è l’obiettivo. Dobbiamo lavorare e pensare una partita alla volta e provare a vincere il campionato”.