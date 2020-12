Inter-Shakhtar Donetsk, Castro: “Partita difensiva? Vi spiego il nostro stile di gioco. C’è un segreto per fermare i nerazzurri”

Utilizzato la strategia perfetta per bloccare l’Inter in mezzo al campo.

VIDEO Inter-Shakhtar 0-0, addio Champions e niente Europa League: le facce della delusione dei nerazzurri

Così Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk intervenuto al termine della sfida di Champions League contro l’Inter. Il tecnico portoghese ha voluto dire la sua in seguito al pareggio per 0-0 che consente alla compagine ucraina di accedere alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, al contrario invece dei nerazzurri che escono così da tutte le competizioni europee. Ecco le parole di Castro in questo senso, ma anche e soprattutto legate allo schieramento tattico che ha permesso allo Shakhtar di poter arginare il reparto offensivo e mediano della franchigia interista: “Perché nel primo tempo abbiamo solo pensato a difendere? Abbiamo deciso di schierarci a specchio con Stepanenko in mezzo ai centrali. Volevamo chiudere le loro iniziative in attacco, così abbiamo cercato compattezza anche con il blocco a centrocampo. Non facevamo passare l’Inter dal centro del campo, sulle fasce siamo andati in difficoltà in questa Champions, ma stasera siamo stati all’altezza. Infortunio di Vitao? Non stava bene prima della gara e non ho voluto rischiare dopo la botta subita”.