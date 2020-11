Inter-Real Madrid, Zidane: “Dispiaciuto per Conte, ma noi superiori. Maradona? Tutto il mondo lo piange”

Grande prestazione corale, siamo soddisfatti dopo un periodo no.

Queste le parole del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo ottenuto per 0-2 nella gara di Champions League contro l’Inter. L’ex calciatore ha voluto dire la sua in merito alla prestazione espressa a San Siro, sottolineando gli aspetti principali che hanno dato seguito a questo importante successo: “Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo che era una partita difficile ma l’abbiamo portata a casa con carattere e personalità. Sono contento per i miei giocatori, sono sempre criticati e oggi hanno dato davvero il massimo, ma il calcio è cosi. Lavoriamo per avere continuità e giocare bene, ma non lo si può fare sempre. La partita di stasera è stata una bella vittoria di gruppo, così come all’andata. Dispiace per l’Inter che anche all’andata aveva fatto una bella partita”.

Zidane ha infine chiuso la sua intervista rendendo omaggio a Diego Maradona e alla sua odierna scomparsa, mettendo in evidenza quello che per lui è significato il Pibe de Oro: “Maradona? E’ una notizia triste e siamo tutti tristi, non solo il calcio ma tutto il mondo amava Maradona, per quello che aveva fatto in campo. Ricordo tutto quello che faceva, mi rimarrà per sempre nella testa e nel cuore”.

