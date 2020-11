Inter-Real Madrid, Conte: “Gap evidente, ma vietato abbattersi. Maradona? La sua scomparsa…”

“Un passo indietro stasera. Già di base è difficile giocare contro queste squadre cosi importanti, poi se da subito prendiamo un gol e rimaniamo in dieci diventa troppo difficile”.

Così Antonio Conte, intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta nel match di Champions League contro il Real Madrid. L’espulsione di Vidal per doppia ammonizione e i due gol delle merengues hanno condizionato non poco la prestazione, abbastanza opaca, della squadra nerazzurra. Sconfitta, a seguito della quale, il passaggio alla fase ad eliminazione diretta si fa molto difficile per la formazione lombarda. Due sole gare rimaste e l’obbligo di vincere entrambi gli incontri, sperando che il Borussia M’Gladbach esca sconfitto dallo scontro diretto contro i blancos di Zinedine Zidane. Conte ha voluto esprimere il suo rammarico per il parziale conseguito, soffermandosi in particolare sulla prestazione offerta dai suoi.

“Si è vista differenza tra noi e loro, ma non dobbiamo abbatterci, anzi dobbiamo capire che c’è una strada da percorrere con umiltà capendo e con tanto sacrificio. Non dobbiamo farci ammaliare da quello che si dice all’esterno e dobbiamo certamente capire che l’unico modo di proseguire è quello di lavorare tanto sin da subito. Modulo? Siamo prolifici in attacco ma stiamo subendo qualcosa in più. La partita si è subito messa in salita ed è stato poi difficile rimettersi in gioco, anche per va dell’espulsione. La situazione è questa, ne prendiamo atto. All’andata avevamo fatto meglio, con più aggressività, mentre oggi è stato più difficile. Gli eventi hanno tagliato le gambe alla squadra, anche se abbiamo dato tanto impegno contro una squadra davvero forte”.

Chiosa finale sulla scomparsa di Maradona: “Stiamo versando tutti lacrime per la sua scomparsa. Ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in una storia indelebile. Ho avuto il piacere di giocarci contro, era una vera e propria poesia in campo. Fatico a credere che non ci sia più, mi dispiace tanto e sono davvero molto addolorato per la sua scomparsa”.