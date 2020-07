Inter, Marotta: “Futuro Lautaro? Ecco la verità, prossima stagione alzeremo l’asticella”. E su Chiesa…

“L’asticella l’anno prossimo si alzerà nuovamente”.

Parola di Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’ Inter è intervenuto in merito alle tematiche legate proprio al calciomercato nerazzurro e ai risultati ottenuti nel corso di quest’anno. Ai microfoni di Sky Sport il dirigente interista ha quindi chiarito a che punto si trova la programmazione del club, anche in vista della prossima stagione: “Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione avendo conseguito oggi la certezza virtuale di giocare in Champions League, anche se esiste la situazione delle contemporanee vittorie di Napoli e Roma nelle coppe. Questo è motivo d’orgoglio, ma l’asticella l’anno prossimo si alzerà nuovamente. Vogliamo alzare il livello del gruppo e ridurre quel gap che ancora abbiamo”.

Reso noto quest’aspetto l’attenzione di Marotta è stata successivamente rivolta alle situazioni contrattuali dio alcuni calciatori della rosa: “Sanchez? Per Alexis abbiamo contatti con lo United per prorogare la sua permanenza con noi anche dopo la sfida contro il Getafe. Il rinnovo di Lautaro? Il discorso riguarderà calciatori a fine stagione, specie quelli con cui la società vuole legarsi a lungo e tra questi c’è Lautaro. Lui è felice di indossare questa maglia e noi siamo felici di averlo. Ci incontreremo con lui per programmare il futuro”.

Chiosa finale dell’Ad nerazzurro sulla situazione legata a Federico Chiesa: “Non abbiamo mai iniziato alcuna negoziazione con la Fiorentina, massimo rispetto per il club viola e grandi meriti al ragazzo. Chiesa è un calciatore della Fiorentina e forse lo sarà anche nei prossimi mesi”.