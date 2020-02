Inter-Ludogorets, Conte sicuro: “Non perdiamo di vista l’obiettivo qualificazione. Juventus? Pensarci sarebbe un errore”

E’ tutto pronto per Inter-Ludogoets.

Si affronteranno domani sera all’Olimpico, nerazzurri e biancoverdi, nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Un impegno importante per i nerazzurri che precederà il big match di campionato contro la Juventus. A parlare dell’intensa settimana che attenderà l’Inter è proprio il tecnico della compagine meneghina, Antonio Conte, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club.

“Sottovalutare la gara? Mi auguro che questo non accada, ho dei ragazzi intelligenti in squadra che sanno benissimo che domani la cosa primaria è andare agli ottavi di Europa League. Ogni partita nasconde delle insidie e lo sappiamo, dobbiamo entrare in campo con la giusta concentrazione e la giusta determinazione”.

Inevitabile la parentesi relativa alla formazione: “Abbiamo una rosa di giocatori e cerchiamo di sfruttare tutti al meglio, anche perché come avevo già detto nella conferenza stampa di vigilia della gara di andata l’Europa League è una competizione che ti porta via tantissime energie fisiche e nervose. Dobbiamo essere bravi con le rotazioni e quando è possibile cercheremo di dare la possibilità a tutti di trovare la giusta condizione. Al tempo stesso non ci dobbiamo mai dimenticare dell’obiettivo qualificazione”.

Chiosa finale sul prossimo impegno contro la Juventus: “Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, sarebbe sbagliato concentrarci sulla gara contro la Juve. Quella di domani è la sfida più importante”.