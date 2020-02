Inter, Conte si sbilancia: “Il rinvio ha cambiato delle situazioni. Porte chiuse? Vi dico la mia, i tifosi…”

Nuovo impegno per l’Inter.

Continua a tenere banco anche sul piano sportivo la questione legata all’emergenza coronavirus. Tra le misure di contenimento previste nel nostro territorio, dopo il rinvio della scorsa settimana di ben 4 match di Serie A, anche quella relativa alle partite a porte chiuse in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Un provvedimento che, a cominciare dagli addetti ai lavori, ha scatenato non poche polemiche fra tifosi, e club coinvolti. A dire la sua in merito all’argomento è proprio il tecnico nerazzurro Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets.

“Il calcio ha bisogno di pubblico, di sentire intorno l’atmosfera. Quella è cosa più bella, l’atmosfera intorno al calcio giocato. Ci rimettiamo alla decisioni prese per ordine sanitario, però mi auguro che quanto prima si torni alla normalità. Quella che andiamo ad affrontare è una fase che in base ai risultati determina la nostra posizione. Alla fine di questo ciclo vedremo che ambizioni potremo avere, in che posizione saremo. Eravamo concentrati sulla Samp, il rinvio ha cambiato delle situazioni. Ma al tempo stesso abbiamo fatto allenamento, ci stiamo preparando per questo ciclo di partite che ci vedrà impegnati. Alla fine, vedremo che cosa l’Inter potrà dire”.

“Eriksen e Sanchez titolari? Sicuramente – ha continuato Conte – queste gare sono ulteriori test per capire come stanno dal punto di vista fisico e tattico alcuni giocatori in ritardo come loro, che stanno però provvedendo a entrare nelle mie richieste, e per vedere la loro condizione”.