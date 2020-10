Inter-Borussia Monchengladbach, Hakimi positivo al Coronavirus: il comunicato ufficiale del club

Un altro positivo al Coronavirus in casa Inter.

In vista del match di questa sera in programma alle ore 21.00 contro il Borussia Monchengladbach, incontro valido per i gironi di Champions League, l’Inter ha annunciato di un ulteriore caso di positività al Coronavirus all’interno del proprio club. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la società nerazzurra ha diramato un comunicato che annuncia della positività al tampone per la ricerca del Covid-19 dell’esterno di difesa Achraf Hakimi.

“FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.

