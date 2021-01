Inter-Benevento, la carica di Vigorito: “A San Siro per vincere. Futuro? Abbiamo un obiettivo”

“Siamo una società giovane che ha perso troppo tempo nelle serie minori. Noi intendiamo assestarci in Serie A”.

Parola di Oreste Vigorito. Intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, a poche ore dalla sfida contro l’Inter di Antonio Conte, il presidente del Benevento, suona la carica e sfida i nerazzurri: “Se ci avessero chiesto all’inizio quanti punti contavamo di avere alla fine dell’andata, ci saremmo accontentati pure di qualcuno di meno. Nonostante una campagna acquisti discreta e condotta in linea con le indicazioni di Filippo Inzaghi. Diciamo che abbiamo posto le basi di una buona seconda metà del campionato. Andiamo avanti così e la salvezza tranquilla che volevamo arriverà”.

Il riscatto del classe ’99 è fissato a 11 milioni: “Gli investimenti non sono mai mancati. Che vuole, abbiamo una fissazione: vogliamo passare l’esistenza in Serie A. Abbiamo un piccolo bacino d’utenza, ma per fare un esempio negli ultimi cinque o sei mesi siamo al quarto posto assoluto in Europa per crescita di contatti sui social. Siamo una società giovane che ha perso troppo tempo nelle serie minori. Noi intendiamo assestarci in Serie A. Dobbiamo ovviamente vedercela con altre realtà che hanno la stessa idea”.