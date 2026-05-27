Il Vicenza si prepara alla prima stagione di Serie B dopo sei anni con, secondo quanto appreso da "trivenetogol.it", un doppio colpo.

Infatti, il direttore sportivo, Giorgio Zamuner, avrebbe chiuso per Tommaso Corazza e Wisdom Amey. Entrambi di proprietà del Bologna, potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto. Giovani ma con esperienza, il primo ha disputato da protagonista il campionato di Serie B con la maglia del Cesena mentre il secondo con quella della Pianese in Serie C.