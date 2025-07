Il saluto di Gyasi all’Empoli: il messaggio sui social

Grazie di cuore. Dopo due anni intensi ed emozionanti, è arrivato il momento di salutarsi. Desidero ringraziare di cuore il Presidente Fabrizio Corsi e la Vicepresidente Rebecca Corsi per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre dimostrato. Ringrazio di cuore tutti i miei compagni e i mister che ho avuto in questi due anni: è stato un privilegio condividere con voi questo percorso. Un grazie anche allo staff tecnico, ai magazzinieri e a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione dietro le quinte per il bene della squadra. L’anno non è andato come tutti noi avremmo voluto, ma sono sicuro che l’Empoli tornerà presto dove merita di stare. Un ringraziamento speciale va a voi, tifosi dell’Empoli: siete sempre stati al nostro fianco, nei momenti belli e in quelli più difficili. Il vostro affetto mi ha accompagnato ogni giorno e resterà per sempre nel mio cuore. Porterò con me ogni emozione vissuta con questa maglia. Con gratitudine, Emanuel Gyasi.