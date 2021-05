Herta Berlino, Khedira lascia il calcio: “Un passo davvero difficile da compiere”

Sami Khedira ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

Tra Real Madrid e Juventus, il classe ’87 ha sempre dato il meglio di sé sul campo, dimostrandosi un vero professionista anche in ambienti extra calcistici. Tanti, troppi, gli infortuni che hanno caratterizzato in maniera negativa la carriera di un Campione del Mondo, che ha forse raccoltop molto meno di quanto effettivamente abbia seminato in tutti questi anni.

Atalanta-Juventus, Paratici: “Stagione complicata, ma vogliamo la Coppa. Pubblico? Emozione indescrivibile”

Anche i problemi fisici, probabilmente, alla base della scelta dell’ormai ex giocatore dell’Herta Berlino, che tramite una conferenza stampa ufficiale ha annunciato il suo ritiro ufficiale dai terreni di gioco. Una scelta dolorosa da parte di Khedira, che ha spiegato con queste parole la sua consapevole – seppur sofferta – decisione.

“Esattamente 14 anni fa festeggiavo la conquista del campionato con lo Stoccarda. È stata una giornata meravigliosa. Oggi è molto difficile per me personalmente, perché la mia carriera calcistica si concluderà sabato intorno alle 17.15. È un passo piuttosto difficile ed è difficile per me parlarne, ma è la decisione giusta. 15 anni nel calcio professionistico hanno lasciato il segno e devo giudicare onestamente ciò che posso e non posso fare. Alla fine, la gratitudine per tutto ciò che ho potuto provare è più forte di tutto”.

Lo stesso club tedesco ha poi salutato con un comunicato ufficiale il centrocampista tedesco: “Un grande lascia il calcio. Anche se è da molto tempo che non indossi la nostra maglia, ti ringraziamo. È fantastico che tu ci abbia aiutato in una situazione difficile”.