Granada-Napoli, Delio Rossi: “Match alla portata dei partenopei. Gattuso non è un falso prete come altri colleghi”

A poche ore dalla Sfida di Europa League tra Granada e Napoli, Delio Rossi analizza il momento vissuto dalla compagine di Gattuso.

Archiviata la due giorni di Champion League, oggi è in programma l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, con le formazioni italiane Milan, Roma e Napoli, pronte a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea. L’ex allenatore di Palermo e Lazio, Delio Rossi, nel corso di “Radio Goal”, format radiofonico in onda sulla emittente “Kiss Kiss Napoli”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida Granada–Napoli, in programma alle ore 21.00 all’“Estadio Nuevo Los Cármenes”. Di seguito le dichiarazioni del sessantunenne tecnico di Rimini.

“Non dobbiamo dimenticare che questo è un campionato decisamente anomalo, che ci troviamo al cospetto di una emergenza sanitaria che ha provocato la compressione dei calendari. Si gioca troppo ed è normale che un po’ tutte le squadre abbiano tanti infortunati. Il Napoli sta vivendo un periodo oggettivamente complicato. Io sono convinto che il Napoli abbia tutte le possibilità di vincere anche in Spagna contro il Granada. Massimo rispetto per tutti, ma non stiamo certamente parlando del migliore Real Madrid. Gattuso non è un falso prete come tanti altri miei colleghi, dice sempre la verità. Il suo giudizio non è cambiato solo per la vittoria contro la Juventus, quando dice certe cose è perché le pensa davvero. Non crea alibi”.