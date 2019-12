Globe Soccer Awards: ennesimo trionfo per Cristiano Ronaldo, riconoscimento anche per Pjanic

A Dubai si è svolta l’undicesima edizione dei Globe Soccer Awards.

Tanti i premi che sono stati consegnati a calciatori e dirigenti che nel corso dell’anno solare si sono messi in mostra per le loro qualità che hanno, a sua volta, permesso ai vari club di trionfare. Ennesimo premio per Cristiano Ronaldo che ha ricevuto il premio come miglior giocatore dell’anno, riconoscimento anche per Miralem Pjanic. Ecco l’elenco completo.

Miglior portiere dell’anno: Alisson (Liverpool)

Miglior squadra dell’anno: Liverpool

Miglior tecnico dell’anno: Jurgen Klopp (Liverpool)

Premio alla carriera: Miralem Pjanic (Juventus)

Premio rivelazione dell’anno: Joao Felix (Atletico Madrid)

Miglior giocatrice dell’anno: Lucy Bronze (Lione)

Miglior giocatore dell’anno: Cristiano Ronaldo