Giornale di Sicilia: “Palermo, evoluzione Ranocchia «Studio da play per il riscatto»”

Dopo una prima stagione in chiaroscuro con la maglia del Palermo , Filippo Ranocchia si prepara al rilancio. Il centrocampista classe 2001, arrivato tra grandi aspettative e con il pesante numero 10 sulle spalle, ha ammesso con onestà che l’ultima annata non è stata all’altezza: troppe pause, poca continuità e solo un gol – seppur spettacolare – contro lo Spezia , a fronte degli otto assist (molti da calcio piazzato).

Adesso, però, Ranocchia guarda avanti con fiducia, pronto a ripartire da una nuova centralità nel progetto. Sotto la guida di Filippo Inzaghi, il centrocampista si sta reinventando in un ruolo più arretrato: quello di regista o mediano di costruzione. «Sto giocando davanti alla difesa, in un centrocampo a due. È lì che mi sento a mio agio», ha spiegato, segnando una svolta rispetto al passato da trequartista, ruolo in cui era stato schierato solo nei primi mesi in rosanero, ai tempi di Corini.