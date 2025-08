Giornale di Sicilia: “Palermo, è l’anno di Brunori e Pohjanpalo”

Il precampionato non ha restituito numeri esaltanti (appena tre gol in due tra le amichevoli), ma come sottolinea l’articolo, “i cavalli vincenti si vedono alla distanza”. Entrambi gli attaccanti, infatti, sono considerati pedine chiave per l’assalto alla Serie A, non solo per la loro qualità sottoporta, ma anche per la crescente intesa sviluppata durante il ritiro.