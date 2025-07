Giornale di Sicilia: “Il Palermo cala il poker, bene Ceccaroni e Corona”

Apre Pierozzi e chiude il giovane attaccante, il difensore conferma il fiuto per il gol. A segno per la seconda partita consecutiva anche Brunori, Ranocchia convincente

Continua il cammino positivo del Palermo nelle amichevoli precampionato. La squadra di Filippo Inzaghi ha centrato la terza vittoria consecutiva, battendo il Sondrio dell’ex rosanero Marco Amelia con un netto 4-0, mantenendo ancora una volta la porta inviolata. Anche se gli avversari militano in Serie D , il livello dei test si alza progressivamente e domenica ci sarà un banco di prova più attendibile contro il Bra , formazione di Serie C .

Inzaghi continua a lavorare sul 3-5-2 e a sperimentare combinazioni in tutti i reparti. A centrocampo, fiducia a Ranocchia nel ruolo di regista, con Vasic e Gomes mezzali. Sulle fasce, per la prima volta sono partiti titolari Gyasi e Augello , mostrando buone intese. In avanti, coppia d’attacco con Brunori e Pohjanpalo , con il finlandese ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.

Il tris porta la firma di Ceccaroni, che segna per la seconda partita di fila sfruttando un'altra giocata di qualità di Brunori, molto attivo in posizione di seconda punta. Nella ripresa, Inzaghi ha concesso per la prima volta minuti supplementari ai titolari, prima della consueta girandola di cambi. I ritmi si sono abbassati, ma c’è stato spazio anche per un’altra perla: il giovane Corona ha chiuso il match con un gran gol di sinistro, dopo una finta in area.