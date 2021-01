GF Vip, Andrea Zenga parla del rapporto con il padre: Walter non ci sta, sui social la polemica…

Walter Zenga non ci sta.

Ieri sera, nel consueto appuntamento del lunedì del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga – nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini -, ha parlato, per la prima volta, del turbolento rapporto con il padre: tra i due non scorre buon sangue. “Nei momenti importanti della mia vita lui non c’era, io penso a chi c’è stato. Non voglio fare la vittima, ma non ho mai sentito il bisogno di andarlo a cercare, non mi manca”, ha spiegato il ragazzo durante la trentunesima puntata del programma.

Il racconto del giovane concorrente ha scaturito non poche polemiche da parte dei compagni e degli ospiti in studio, che si sono subito schierati dalla parte di Zenga Junior. Tuttavia, l’ex tecnico del Cagliari non ha gradito i commenti sul suo conto, e questa mattina, attraverso il proprio account Instagram, non le ha mandate a dire a chi lo ha additato ed etichettato come un cattivo padre: “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia. Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere”.

E poi ancora: “È da tanto tempo che non ci vediamo ma, rimane sempre il nostro legame al di sopra di tutto e tutti. Godi Edoardo e sappi che ci sono sempre per te. Samir e Walter Jr vi aspettiamo qui a Dubai”, riferendosi e citando gli altri figli.