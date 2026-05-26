Massimiliano Alvini è uno dei protagonisti più conclamati della promozione in Serie A del Frosinone. Il tecnico toscano ha guidato la squadra a un secondo posto tanto inatteso quanto meritato ed è pronto a giocarsi le sue carte in Serie A. Lo farà, con molta probabilità, sulla panchina del Frosinone. Negli ultimi giorni sono emersi alcuni dubbi sulla permanenza del tecnico toscano a Frosinone, ma la dirigenza sembra aver dato un segnale importante attraverso le parole del direttore sportivo, Renzo Castagnini.

La conferma del DS e del presidente

Castagnini è stato raggiunto da Tuttomercatoweb nel corso dell'evento dedicato ai trent'anni della P&P Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. Nell'intervista rilasciata, Castagnini ripercorre la stagione dei ciociari, e si sofferma sulla permanenza dell'allenatore sulla panchina gialloblù nella prossima stagione. Il DS ha confermato la volontà di proseguire con Alvini, appoggiato pienamente dal presidente della squadra ciociara, Maurizio Stirpe.

Le parole di Castagnini sulla stagione

"Non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido, abbiamo fatto una stagione bella, inaspettata che ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che non aveva fatto bene negli ultimi anni e siamo stati coraggiosi, ma sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato del buon materiale e poi ho completato la squadra, poi fatto una stagione bella vincendo con il gioco e questa è a soddisfazione più bella"

Sul futuro di Alvini

"Parlavo col presidente l’altro giorno e mi diceva che lui potrebbe andare avanti con Alvini per sempre al di là dei risultati. Quindi finché vuole restare e starà bene a Frosinone, il mister resterà con noi"

Parole che sembrano mettere il sigillo definitivo sulla permanenza del tecnico toscano in Serie A. Un'occasione di rivincita per Alvini, che ha già assaporato la A in passato - e non andò molto bene - e un'opportunità per il Frosinone di proseguire in massima serie il grande lavoro avviato in questa stagione di Serie B.