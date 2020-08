FOTO Ritiro Palermo, Doda e Pelagotti seguono l’allenamento dall’ex convento dei Padri Riformati

Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda non sono scesi in campo quest’oggi.

I due giocatori del Palermo non hanno preso parte alla seduta di allenamento mattutina nel campo di Petralia Sottana. Il portiere rimarrà ai box per almeno una settimana in quanto ha rimediato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Per quanto riguarda il difensore, invece, non si conoscono ancora le cause dell’assenza sul rettangolo verde. Entrambi hanno osservato la preparazione dei compagni dall’ex convento dei Padri Riformati, dove la squadra alloggia.

Ritiro Palermo, squadra in campo: inizia la seduta mattutina, assenti Pelagotti e Doda