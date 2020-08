FOTO Ritiro Palermo, arriva Fode Doumbouya: l’attaccante classe 2001 a cena coi rosanero

Fode Mamoudou Doumbouya è arrivato a Petralia Sottana.

L’attaccante classe 2001 ha raggiunto il Palermo in ritiro questa sera. A dimostrarlo una foto pubblicata su Instagram dall’estremo difensore Alberto Pelagotti in cui compare la squadra a cena. Tra i rosanero anche il giocatore guineano, in possesso di passaporto italiano. Un colpo a sorpresa messo a segno dal duo Castagnini-Sagramola. Il jolly offensivo ex Primavera del Brescia, attualmente svincolato, si aggregherà dunque alla compagine alla corte di Roberto Boscaglia nei prossimi allenamenti.

Calciomercato Palermo, Broh vicino alla firma: il centrocampista del Sassuolo sarà rosanero. I dettagli