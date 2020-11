FOTO Palermo, tripletta di Pastore contro il Catania: “Questo giovane raccattapalle vedrà il derby da un’altra posizione”

Il derby di Sicilia torna dopo sette anni.

Si sfideranno lunedì 9 novembre alle ore 21.00 Palermo e Catania, che ritrovano il derby regionale dopo diversi anni di assenza allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano. Il club rosanero, in occasione dell’incontro con gli etnei, ha riportato un emozionante ricordo sulla propria pagina Facebook. Emozionante sia per i tifosi del Palermo, che per il diretto interessato, l’attuale difensore palermitano Andrea Accardi. “L’inizio è la fine e la fine è l’inizio. Così è con una storia eterna come la nostra. E così è, per esempio, anche per questo giovane raccattapalle del 2010 nel derby dell’indimenticabile tripletta di Javier Pastore. Domani quel raccattapalle vedrà il derby da un’altra posizione...”, scrivono sul Facebook. Di seguito, il post in questione.

Palermo-Catania, l’esito dei tamponi degli etnei: trovato un positivo. La situazione