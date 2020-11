FOTO Palermo-Catania, Biagianti ricorda il 4-0 degli etnei: “Siamo già in clima derby?”

Manca una settimana al derby Palermo-Catania.

Sarà in occasione della nona giornata del girone C di Serie C che tornerà il derby di Sicilia. I rosanero affronteranno gli etnei lunedì 9 novembre a partire dalle ore 21.00, allo stadio “Renzo Barbera”. L’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti, oggi calciatore di Futsal sempre alle pendici dell’Etna con la Meta Catania, ha ricordato in maniera simpatica il famosissimo derby perso dal Palermo proprio al “Barbera” contro gli etnei con il risultato finale di 4-0. “Siamo già tutti in clima derby?“, scrive l’ex mediano rossoblù condividendo una stories sul proprio profilo Instagram.

