FOTO Inter-Borussia Monchengladbach, gaffe a San Siro: chiesto il documento a Thuram che…si cerca su Google!

Marcus Thuram ha dimostrato di essere un tesserato del club tedesco tramite Google.

Questa sera andrà in scena la gara di Champions League tra Inter e Borussia Monchengladbach, match valido per i gironi della competizione europea e in programma alle ore 21.00. In occasione dell’incontro con la compagine guidata da Antonio Conte, il tecnico e un calciatore del club tedesco si sono recati allo stadio San Siro per la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida. Proprio uno steward in servizio all’interno dell’impianto sportivo dei nerazzurri, però, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con l’attaccante dei tedeschi Marcus Thuram.

VIDEO Inter-Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri si preparano così alla gara di Champions League: la clip

Il classe 1997, scelto appunto per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, è stato fermato all’ingresso dello stadio da un addetto ai lavori. Non riconoscendo il calciatore, quest’ultimo ha chiesto un documento d’identità al centravanti del Borussia Monchengladbach, il quale essendone sprovvisto ha ben pensato di cercarsi su Google per dimostrare di essere un tesserato del club tedesco. Il profilo Twitter dei bianconeri non ha esitato a pubblicare lo scatto della simpatica scena vissuta allo stadio San Siro.