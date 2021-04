FOTO Foggia, il presidente Pintus ringrazia Mirri e il Palermo: “Rispetto e stima reciproca”

Il Presidente del Palermo Dario Mirri ha regalato al Foggia la maglia celebrativa del club rosanero.

Sul rettangolo verde del Renzo Barbera è andata in scena la sfida che ha visto i rosanero ottenere un’importante vittoria a discapito dei pugliesi. La formazione di Giacomo Filippi ha collezionato altri tre punti d’oro, fondamentali per la corsa ai play-off validi per la promozione in Serie B. La vittoria siglata dalla rete di Valente ha permesso ai siciliani di balzare all’ottavo posto della classifica del Girone C di Serie C e avvicinare proprio i rivali del match odierno. Questi ultimi, tuttavia, sono da sempre gemellati proprio con il club palermitano, al quale non è mancata l’occasione di poter celebrare questa storica vicinanza sportiva.

“Accoglienza, cordialità, rispetto, stima reciproca e collaborazione. Una ricca e sana giornata di vero sport con gli amici del Palermo”. Questo il messaggio diramato dai canali social ufficiali del Foggia, che hanno voluto ringraziare il Palermo e il suo Presidente Dario Mirri per il regalo recapitatogli in occasione dell’incontro delle due dirigenze al Renzo Barbera. È infatti stato immortalato il momento nel quale il numero uno rosanero ha consegnato al presidente Pintus la maglia celebrativa dei 120 anni di storia della formazione di Viale del Fante. Un gesto speciale, gradito dagli esponenti foggiani e celebrato tramite una foto ufficiale su Instagram.

Di seguito il post in questione.