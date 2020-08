FOTO Calciomercato Palermo, Biasci nuovo acquisto? Ecco l’indizio su Instagram…

Tommaso Biasci è a Palermo.

L’attaccante classe ’94, profilo citato con insistenza nei giorni scorsi per l’attacco rosanero, nella tarda serata di ieri ha annunciato il suo arrivo nel capoluogo siciliano postando sul proprio account ‘Instagram’ una foto scattata all’aeroporto “Falcone Borsellino”.

L’ex Carrarese, che dirà presto addio al Carpi, è un nome che piace a diverse squadre, vista anche l’ottima stagione con gli emiliani. Il suo approdo a Palermo, successivamente confermato dall’ex calciatore rosanero, Accursio Bentivegna – con cui ha giocato a Carrara -, attraverso un’altra foto pubblicata sempre su Instagram che li ritrae felici e sorridenti, ha accesso le speranze della tifoseria palermitana, che con ansia attende i primi colpi di mercato da parte del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini per il prossimo campionato di Serie C.

Tuttavia, pochi giorni fa, l’agente di Biasci, Giorgio Parretti, in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale ‘TuttoC’, avrebbe spento l’ipotesi Palermo, affermando che il suo assistito lascerà Carpi per trasferirsi in una società di categoria superiore. L’attaccante nativo di San Giuliano Terme, autore di 14 reti in 25 partite con la maglia del Carpi, potrebbe dunque essere in città solo per godersi le vacanze estive.

Di seguito, le foto in questione.