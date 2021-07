Foggia, ufficiale Alastra: l’ex portiere del Palermo arriva a titolo definitivo

Fabrizio Alastra è il nuovo portiere del Foggia di Zeman

"Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Alastra. Portiere classe 1997 nato a Erice (TP), cresce calcisticamente nel Palermo, facendo tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera, dove si mette in mostra nel Torneo di Viareggio del 2014, vincendo il premio come miglior portiere. Alastra viene successivamente aggregato alla prima squadra e nel 2016 esordisce nella massima serie del campionato Italiano. Il neo portiere rossonero si trasferisce in Serie C passando da Matera e Prato che gli permettono di acquisire esperienza e tornare a Palermo in Serie B nel 2020. Dopo il fallimento della squadra rosanero viene acquistato dal Parma come terzo portiere nella massima serie. Trovando poco spazio in terra emiliana viene girato in prestito al Pescara, dove milita nelle ultime due stagioni".