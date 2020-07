Fiorentina, Barone: “Tante parole su Federico Chiesa inutili. Ricordiamoci solo una cosa”

Il direttore generale della Fiorentina cerca di abbassare toni e profilo mediatico attorno al nome di Federico Chiesa.

Nella gara contro l’Hellas Verona della 32^ giornata di campionato, Federico Chiesa ha servito l’assist calibrato per Patrcik Cutrone in occasione del gol firmato dall’ex Milan che è valso il pari ai viola. In sede di esultanza da parte dei calciatori della squadra allenata dal tecnico Beppe Iachini, il talento della compagine gigliata ha un fatto gesto inequivocabile, portandosi il dito indice sul naso per zittire le critiche ricevute nelle ultime settimane. Le illazioni e le voci di mercato sul futuro del numero 21 della Fiorentina sono tante. Una su tutte ha scosso particolarmente l’ambiente viola, l’ipotesi di un possibile trasferimento di Federico Chiesa alla storica rivale dei viola, la Juventus.

Joe Barone, direttore generale del club di proprietà di Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “FirenzeViola.it” in merito alla spinosa questione: “Non bisogna destabilizzare l’ambiente. Tutte queste parole su Chiesa non sono utili. Lui viene da un periodo di grande pressione e non vede l’ora di far vedere il suo valore e dare il suo contributo. La reazione dopo il grande assist contro il Verona dimostra che aveva dentro voglia di fare bene. Oggi ha di nuovo la sua occasione. Ma i temi di mercato ad oggi sono inutili. La sola immagine che dobbiamo ricordare è l’abbraccio con il mister dopo il gol“.