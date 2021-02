Fiorentina-Spezia, Commisso: “Vittoria importante, serve continuità. Atteggiamento? Convinto di una cosa”

Rocco Commisso sulla sfida tra Fiorentina e Spezia.

Fiorentina-Spezia, Prandelli: “Castrovilli e Eysseric molto bene. Vlahovic deve capire una cosa”

Il numero uno della società fiesolano è rimasto estremamente soddisfatto della prestazione dei suoi, che nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A hanno sconfitto lo Spezia con il risultato di 3-0. La compagine guidata in panchina da cesare Prandelli è stata superiore a quella ligure sotto molteplici punti di vista, riuscendo a trovare il gol diverse volte e a creare per gran parte dei 90 minuti. A fine gara – intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport – il patron italo-americano ha detto la sua in merito a questa importante vittoria da parte della franchigia viola:“Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto, poi nel secondo tempo siamo partiti bene e dopo l’uno a zero siamo stati più ordinati e più concreti. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Sono contento per i ragazzi, per il mister e tutto il gruppo che in questi giorni hanno lavorato con serietà e concentrazione. Questa sera anche i nostri tifosi possono essere felici insieme a noi. L’importante sarà proseguire su questa strada anche domenica prossima a Udine”.