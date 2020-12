Fiorentina, senti Guerini: “Società sparpagliata, non c’è passione per la maglia. La squadra corre grosso pericolo”

“Vedo una società sparpagliata, non so cosa Prandelli possa inventarsi”.

Parola di Vincenzo Guerini. L’ex giocatore – centrocampista – e dirigente della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, nel corso della trasmissione “Pentasport”, ha detto la sua sull’attuale situazione in casa viola, non usando mezzi termini: “Quando finii sulla panchina della Fiorentina nel 2012 fu un incubo. Adesso c’è tempo, ma non vedo prospettive, compattezza e unione. Non vedo la passione per la maglia. Forse il tecnico non riesce a far capire il pericolo che la squadra sta correndo”.

“La Fiorentina è stata sopravalutata, ma nessuno si aspettava un campionato del genere. Ribery sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello, ma ha 37 anni. Ho paura quando una società punta tutto su un giocatore di 37 anni – ha proseguito l’attuale responsabile dell’area tecnica del Catania-. Il francese doveva essere la ciliegina sulla torta, il problema è che manca la torta. Nessuno meglio di Antognoni può far capire la situazione. Il ritiro? Penso che in questo caso sia una soluzione giusta. I signorini sono pagati puntualmente. E’ l’ora che facciano dei sacrifici, sempre che si possano chiamare sacrifici. Da fuori vedo una squadra incapace di reagire, ha limiti caratteriali incredibili, non so se è pronta a lottare. Oltre a Torreira notai anche Barella. Feci il suo nome ai miei responsabili, ma non ci fu niente da fare. Ora non serve pensare al mercato, testa alle prossime partite”, ha concluso Guerini.