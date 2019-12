Fiorentina-Roma, Vlahovic contro Dzeko: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la gara tra Fiorentina e Roma.

Manca poco meno di un’ora alla sfida della diciassettesima giornata di Serie A tra la formazione guidata da Vincenzo Montella e quella allenata da Paulo Fonseca. La compagine viola, reduce dal pareggio in extremis contro l’Inter ha bisogno dei tre punti per uscire da un periodo non proprio fortunato, complici i vari infortuni. Dall’altro lato i giallorossi, reduci dalla vittoria per 3-1 sulla Spal, cercano di acciuffare il terzo posto, occupato dalla Lazio.

Di seguito le formazioni ufficiali del match in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko