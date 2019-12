Fiorentina-Roma, probabili formazioni: le scelte di Montella e Fonseca. Le quote dei bookmakers…

Tutto pronto per Fiorentina-Roma.

Dopo l’anticipo tra Sampdoria e Juventus, stasera tocca ai viola ospitare i giallorossi per la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: la sfida, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Le quote e i pronostici dei bookmakers sono piuttosto equilibrate: la vittoria dei padroni di casa (segno 1), infatti, è data a 2.65, mentre il pareggio (segno X) a 3.40 e la vittoria dei giallorossi (segno2) a 2.50.

Vincenzo Montella, alla ricerca della vittoria perduta, dovrebbe confermare Dusan Vlahovic con Boateng pronto al suo fianco, data l’assenza di Chiesa che ha un problema alla caviglia e non rientra nella lista dei convocati. A centrocampo Badelj non dovrebbe partire dal primo minuto: Benassi e Castrovilli giocheranno ai lati di Pulgar.

Ballottaggio in difesa per Paulo Fonseca: al centro Fazio insidia Smalling per fare coppia con Mancini. Sulla corsia di destra in pole Florenzi dal 1′ e Spinazzola verso la panchina. Confermata la mediana vista contro la Spal con Veretout e Diawara. Anche in attacco non ci dovrebbero essere novità: dietro a Dzeko unica punta dal 1′ Zaniolo, Pellegrini e Perotti.

Di seguito, le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.