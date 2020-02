Fiorentina, Pradè: “Fatti tutti i rinnovi. Amrabat? Vi racconto la trattativa…”

La parola a Daniele Pradè.

Il direttore sportivo della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a Sofyan Amrabat, centrocampista attualmente in prestito all’Hellas Verona e protagonista di una prima parte di stagione elettrizzante, recentemente acquistato dalla compagine viola. Di seguito le parole del dirigente dei toscani: “Amrabat? E’ stata una trattativa lunghissima, queste operazioni non le fa il direttore sportivo. Le fanno le proprietà che decidono, quindi dobbiamo ringraziare Rocco Commisso e Joe Barone“.

Juventus-Fiorentina, Pradè rincara la dose: “Commisso? Orgoglioso della sua reazione. Gli episodi…”

Inoltre Pradè si è espresso su Gaetano Castrovillari, vera sorpresa del team guidato dall’esperto tecnico Beppe Iachini, e in particolare sui rinnovi di contratto in programma: “Noi abbiamo fatto tutti i rinnovi, li abbiamo mandati a giocare e spero che tornino alla Fiorentina come ha fatto Castrovilli quando è rientrato dalla Cremonese“.

VIDEO Fiorentina-Juventus, Nedved risponde a Commisso: “Troppe polemiche, siamo stanchi”