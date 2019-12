Fiorentina, parla il papà di Chiesa: “Ha rinunciato alle vacanze per recuperare dall’infortunio. Il suo obiettivo…”

Niente vacanze per Federico Chiesa.

Settimane impegnative per la giovane stella della Fiorentina Federico Chiesa, infortunatosi in occasione della sfida contro l’Inter, e deciso a smaltire il problema rimediato alla caviglia in vista del girone di ritorno. L’obiettivo del classe ’97, che ha sfruttato la sosta per concentrarsi sul lavoro in palestra, è infatti quello di presentarsi al 100% alla ripresa del campionato. Un desiderio di cui proprio il papà dell’attaccante gigliato, Enrico Chiesa, ha parlato durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”.

“Federico viene da un brutto infortunio alla caviglia. Vuole recuperare e ha fatto questa scelta. Si è trattato di una decisione ponderata, perché vuole tornare il prima possibile e aiutare la squadra ad uscire da un momento di difficoltà. Ora è contento e felice, perché sente di stare bene e questa è la cosa più bella. Quando c’è un infortunio di mezzo soffri e vuoi giocare. Per farlo devi stare bene”.