In casa Fiorentina uno dei temi più delicati della programmazione estiva riguarda il futuro di Moise Kean. L’attaccante continua a rappresentare uno dei principali punti interrogativi del mercato viola, tra riflessioni tecniche, scenari economici e la necessità di capire quale direzione prenderà il nuovo progetto della società.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club avrebbe fissato un summit di mercato proprio per fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante e più in generale sulle strategie offensive della prossima stagione. Un incontro che servirà a capire margini, prospettive e intenzioni reciproche, in un momento in cui il destino del giocatore appare ancora tutt’altro che definito.

Il futuro di Kean, infatti, resta un vero enigma. Da una parte c’è la volontà della Fiorentina di costruire una squadra competitiva e di mantenere alto il livello offensivo, dall’altra la necessità di comprendere se l’attaccante possa rappresentare davvero un punto fermo del progetto oppure se possano aprirsi valutazioni differenti in chiave mercato.

L’ex attaccante di Juventus arriva da stagioni vissute tra aspettative elevate e momenti più complicati, alternando lampi del proprio talento a fasi di minore continuità. Proprio questa discontinuità rende oggi più complessa qualsiasi valutazione definitiva sul suo futuro. All’interno della dirigenza viola, il summit servirà anche a comprendere il contesto generale in cui inserire il centravanti: modulo, richieste del tecnico, eventuali innesti offensivi e ambizioni della squadra saranno tutti elementi destinati a pesare nelle valutazioni finali. La sensazione è che la Fiorentina voglia prima avere un quadro completo prima di prendere una posizione netta.

Molto dipenderà anche dalle possibili opportunità di mercato. Se dovessero arrivare offerte importanti o aprirsi scenari inattesi, il futuro di Moise Kean potrebbe cambiare rapidamente. Per il momento, però, nessuna decisione definitiva è stata presa. La certezza è che il prossimo vertice di mercato potrebbe rappresentare un passaggio chiave per capire se il futuro dell’attaccante sarà ancora colorato di viola oppure destinato a prendere un’altra strada.

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